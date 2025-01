Kopschopper gaat los met carnaval, OM eist celstraf

Een 22-jarige man werd tijdens carnaval in Alphen hard geschopt en geslagen door een groep mannen. Op beelden is te zien hoe mannen in luipaardbadjas en SWAT-team outfit hard uithalen. Drie van deze vechtersbazen stonden vrijdag voor de rechtbank in Breda.

Dan komt Dirk in zijn SWAT-team outfit in beeld. Hij schopt de liggende jongeman tegen zijn hoofd alsof hij een vrije trap neemt bij het voetbal. Daarna pakt hij hem vast en slaat hem nog drie keer op zijn hoofd. Vervolgens trapt hij nog een keer na, ook tegen het hoofd.

Schoppen als een vrije trap bij voetbal Er werd meteen gescholden en geduwd. Op de beelden, die in de rechtszaal werden vertoond, was te zien hoe Jip in zijn luipaardbadjas de biergooier vastpakt en tegen de grond werkt en klappen geeft.

Het slachtoffer was daar ook. Hij had, samen met zijn vrienden, binnen ruzie gekregen met een jongeman. Deze jongeman zei dat de groep hem insloot en dat het latere slachtoffer bier over hem had gegoten.

Bier overheen gegoten Dat alles komt door een totaal uit de hand gelopen carnavalsavond op dinsdag 21 februari 2023. Dirk, Jip en Daan (nu 22, 21 en 20) uit Alphen waren carnaval aan het vieren met een groep vrienden in café Den Heuvel aan het Binckplein in Alphen.

Het slachtoffer heeft daar tot op de dag van vandaag last van. Hij had een zware hersenschudding en kan nog steeds niet normaal functioneren. Hij slaapt slecht en zijn geheugen werkt niet goed meer.

Iedereen kent ze wel: van die filmpjes van knokpartijen waarvan je maag omdraait. De video van de knokpartij tijdens carnaval 2023 in Alphen is er zo een. In de rechtszaal werden verschillende filmpjes getoond. Daarop was te zien hoe de jongeman tegen de grond werd gewerkt, flinke schoppen en slagen kreeg tegen zijn hoofd en op zijn lijf.

De vechtpartij in Alphen werd door verschillende mensen gefilmd. Let op, beelden kunnen schokkend zijn:

Van de bravoure van die avond was in de rechtszaal, twee jaar later, niets meer over. De drie Alphenaren toonden berouw en zeiden dat het nooit had mogen gebeuren.

Alle drie de verdachten maakten hun eigen rol wat kleiner. Dirk had niet het hoofd van het slachtoffer geraakt, zo meende hij. Jip wilde het slachtoffer alleen wegtrekken toen de vechtpartij ontstond.

Daan was niet betrokken bij de vechtpartij, zo zei hij. En behalve de verklaring van een getuige was er eigenlijk geen bewijs tegen hem. Volgens Daan heeft die getuige hem verward met een ander, want zeker acht mannen droegen een luipaardbadjas.

Geboeid afgevoerd over vliegveld

De mannen werden na de vechtpartij allemaal naar huis gestuurd. Pas twee maanden later werden zij opgepakt. Opvallend genoeg niet thuis, maar op Schiphol toen zij terugkwamen van een vakantie op Bali. Ze werden uit het vliegtuig gehaald en geboeid afgevoerd over het vliegveld.

De drie jongemannen en het slachtoffer komen elkaar in het kleine dorp regelmatig tegen, zeker omdat ze bij dezelfde club voetballen. Maar contact is er in de afgelopen twee jaar niet geweest, vanwege een contactverbod.

De mannen boden hun excuses aan nadat de moeder van het slachtoffer had verteld hoe zwaar haar zoon het nog steeds heeft. Hij volgt nog therapie en werken gaat niet. Voor al het aangedane leed eiste hij een schadevergoeding van bijna 19.000 euro.

Zestien maanden celstraf geëist

De officier van justitie zag Dirk als de grote boosdoener en wil hem straffen voor een poging tot doodslag. Hij is een grote, sterke kerel die in zijn opvallende SWAT-team outfit enorm tekeer ging. Wat haar betreft gaat hij zestien maanden cel in.

Jip had een kleinere rol in de mishandeling, vond de officier. Tegen hem eiste ze een taakstraf van 180 uur en dat eiste ze ook voor Daan. Drie mensen hebben hem aangewezen als mededader. Naast de cel- of taakstraf zouden de drie mannen ook een contactverbod met het slachtoffer moeten krijgen.

De advocaten van de drie Alphenaren maakten de rol van de mannen een stuk kleiner. Daan zou vrijspraak moeten krijgen en Jip had echt niet zo’n grote rol, bepleitte hun advocaat.

De raadsman van Dirk vroeg ook om vrijspraak van zijn cliënt. Die ziet niet wat anderen op de beelden zien en blijft ontkennen dat hij het slachtoffer op zijn hoofd heeft geraakt. En hij had zeker niet het plan om het slachtoffer van het leven te beroven.

De rechtbank doet op 7 februari uitspraak in deze zaak.