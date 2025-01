Welkome 'overwinning' voor RKC in de strijd tegen degradatie

PEC Zwolle legt zich met tegenzin neer bij de uitslag van de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk van eind december. Het duel in Waalwijk eindigde in 1-1. Dat was discutabel, omdat een doelpunt van PEC ten onrechte niet werd toegekend.

Vlak voor het einde van de voetbalwedstrijd schoot Nick Fichtinger uit een corner de 1-2 binnen. Op advies van videoscheidsrechter Jannick van der Laan keurde scheidsrechter Edwin van de Graaf het doelpunt af vanwege buitenspel van een ploeggenoot bij het nemen van de hoekschop. Volgens de spelregels kan dit echter helemaal niet. 'We zullen ons hierbij moeten neerleggen'

De Zwollenaren voelden zich bestolen. De Nederlandse voetbalbond gaf toe dat er een fout was gemaakt, maar legde het verzoek van PEC om het duel uit te spelen bij een 1-2 tussenstand naast zich neer. Daarop stapte PEC naar de internationale spelregelcommissie IFAB, in de hoop dat het verzoek alsnog gehoor zou vinden.

"Tot onze grote verbazing blijft de KNVB na overleg met de IFAB bij haar besluit om het doelpunt niet goed te keuren", liet PEC Zwolle vrijdagochtend weten. "De KNVB geeft aan dat de scheidsrechter de spelregels juist heeft toegepast en er alleen een foutieve beoordeling is gemaakt. Ondanks dat dit besluit haaks staat op wat functionarissen van de KNVB hebben aangegeven, zien we als club geen serieuze mogelijkheid om dit besluit van de KNVB (elders) succesvol aan te vechten. We zullen ons als club hierbij moeten neerleggen." 'Welkome 'overwinning'

Voor RKC is dit besluit een welkome 'overwinning' in de strijd tegen degradatie. RKC bezet de laatste plaats in de Eredivisie, met een achterstand van twee punten op nummer 17 Almere City en zes punten op nummer 16 Sparta Rotterdam.