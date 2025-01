Bosz ziet nog steeds grieperig PSV maar waarschuwt NAC

Na het succes in Belgrado wacht drie dagen later alweer de volgende wedstrijd voor PSV. In tegenstelling tot andere ploegen koos Bosz ervoor geen extra rust aan te vragen bij de KNVB. Daardoor staat zaterdagavond een Brabants onderonsje tegen NAC op het programma. Het is nog afwachten wie er bij de Eindhovenaren kunnen spelen. Net als in Belgrado kampen wat spelers met griep.

Dinsdagavond stonden veel PSV'ers met griep op het veld tijdens de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Daar was gezien het spel weinig van te merken. PSV verzekerde zich zo goed als zeker van de volgende ronde van de Champions League. Drie dagen na dat succes is de griep niet verdwenen uit de selectie, sterker nog: de trainer zelf kampt ook met wat klachten. "We hebben veel bij elkaar gezeten in het hotel. Dan steek je elkaar logischerwijs aan. Op het veld was het gelukkig niet terug te zien. Het is dan tanden op elkaar en doorgaan."

"Wij hebben punten laten liggen. Dat waren we lange tijd niet gewend."

Door de overwinning op Rode Ster Belgrado lijkt PSV weer wat uit het dal te klimmen. Na drie mindere wedstrijden liet de koploper van de Eredivisie weer wat van de oude vorm zien. Toch is die voorsprong geslonken naar één punt met Ajax. "Natuurlijk is dan de titelstrijd weer spannend", reageerde Bosz. "Maar dat ligt helemaal aan onszelf. Wij hebben punten laten liggen. Dat waren we een lange tijd niet gewend. Daardoor is het nu onnodig spannend." Morgen wil PSV definitief een signaal afgeven aan de Eredivisie en laten zien dat ze weer terug in vorm zijn. Net zoals ze dat in Breda tegen NAC deden. Een week eerder werd toen verloren van Ajax, maar in het Rat Verlegh Stadion won PSV gemakkelijk met 3-0.

"Het is ontzettend knap van NAC dat ze nu negende staan."