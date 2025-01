Kinderen met ontwenningsverschijnselen door vapes, artsen willen tij keren

Boos en strijdvaardig, dat worden huisartsen in West-Brabant van vapes. “Ze maken kinderen doelbewust verslaafd”, zegt een van hen. Ze gaan de klas in om leerlingen van groep 8 duidelijk te maken wat voor schadelijke gevolgen vapen heeft.

“Ik wist niet dat het zoveel nicotine bevat”, zegt Elisa (11) na afloop van de gastles. “Vapen is echt heel verslavend”, vult Mats (12) aan.

“Als je één vape per dag rookt, rook je eigenlijk twee pakjes sigaretten.” Aandachtig luisteren leerlingen van basisschool Menorah in Oosterhout naar huisarts Wendy Hendrikse.

Vermoeidheid, kortademigheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens: het zijn klachten waarmee vapende jongeren bij Hendrikse en haar collega-huisartsen aankloppen. Zij zien zelfs kinderen met ontwenningsverschijnselen. “Zij gaan stiekem de les uit, om op het toilet een hijsje te nemen.”

Van alle groep 7- en 8-leerlingen heeft 8,2 procent weleens gevapet, meldt het Trimbos Instituut. In 2019 was dit slechts 3,2 procent. Met roken heeft maar 1,4 procent ervaring. Daarnaast vapen Brabantse jongeren tussen de 16 en 25 jaar meer dan jongeren in andere provincies, blijkt uit recent onderzoek van de GGD.

