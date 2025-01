Man die politieauto's ramde hoeft niet de cel in, maar moet wel betalen

Een automobilist die zich flink misdragen heeft op de A50 bij Nistelrode hoeft van de rechter vooralsnog niet de cel in. De man slingerde in 2022 op de snelweg, negeerde een stopteken van de politie en was onder invloed van drugs. Alsof dat nog niet genoeg is, reed hij ook nog in op meerdere politieauto's en tijdens zijn aanhouding verzette hij zich zo dat er een taser werd ingezet. Van de politierechter in Den Bosch kreeg de automobilist een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

De man reed in april 2022 op de A50 toen hij van de politie een stopteken kreeg omdat hij slingerde en er een exportkenteken op de auto zat. Zo'n kenteken is maar twee weken geldig dus dat wilde de politie controleren. De man trok zich niets van het stopteken aan, waarna de politie de achtervolging inzette. De bestuurder reed vervolgens met hoge snelheid in op meerdere politieauto's.