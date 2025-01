112-nieuws: man verzet zich na ongeluk • verkeer heeft last van reparaties

21.50

Rond twintig over acht vanavond is een auto in de sloot langs de Nuijeneind in Bakel terecht gekomen. In de wagen zaten een jonge man en een vrouw. De man is in een ambulance onderzocht op eventuele verwondingen, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de vrouw raakte niet gewond.

De man werd wel aan de politie overgedragen. Toen hij te horen kreeg dat hij mee moest naar het politiebureau, was hij het daar niet mee eens. Hij begon zich te verzetten en sloeg onder meer op een politiewagen. De politie, die met meerdere wagens aanwezig was, kon hem na een worsteling geboeid afvoeren. Voor de auto word een bergingsbedrijf ingeschakeld.