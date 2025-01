112-nieuws: vertraging door asfaltreparatie • vuurwapen gevonden in auto

10.20

Bij een botsing op de Provincialeweg Zuid in Dussen is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer zat in een auto die op een boom naast de weg botste. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtgeraakt. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.