Deze vlinders zijn volgens Frans verstoord tijdens hun winterslaap

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan stukjes vleugels, paddenstoelen en vlinders. Het eerste deel van deze Stuifmail werd zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

In Zevenhoven zijn mooie paddenstoelen gezien, maar doden deze de boom?

Deze prachtige paddenstoelen heten blauwgrijze schorsmycena (foto: Margot Reijnder).

Margot Reijnders ontdekte in Zevenhoven prachtige paddenstoelen en kwam erachter dat deze de naam blauwgrijze schorsmycena hebben. Haar vraag is of deze paddenstoelen een gevaar zijn voor de boom waar ze op groeien. Het antwoord is nee, want de blauwgrijze schorsmycena is een schimmel die tot de saprofyten behoort. Saprofyten zijn schimmelsoorten die van en op dood materiaal leven. De paddenstoelen zijn vooral te zien in de winterperiode en dat klopt mooi, want de foto is genomen op 14 januari. Je kunt de vruchtlichamen van deze mooie schimmel vooral vinden op de bast van met mos of korstmos begroeide loofbomen. Dat kan dan op dode bomen, maar ook op dode delen van levende bomen. En dan vooral op wilgen, zomereiken, beuken, gewone vogelkers en gewone es.

Dit is een overwinterende dagpauwoog (foto: Rikie van Kuppenveld).

Er zit een vlinder in mijn garage, moet ik die nu naar buiten brengen?

Rikie van Kuppenveld zag een vlinder in haar garage en vroeg zich af of ze de vlinder moest laten zitten of toch naar buiten moest brengen. Dat eerste! Want zo te zien is het een dagpauwoog en deze soort zoekt voor de winter een schuilplek om te overwinteren.

De dagpauwoog overwintert als een volwassen vlinder.

Veel vlinders overwinteren als ei of pop, sommigen overwinteren als rups. Er zijn daarnaast ook nog vlinders die overwinteren als imago, oftewel als volwassen vlinder. De dagpauwoog is er een van, maar ook de citroenvlinder, de kleine vos en de gehakkelde aurelia overwinteren zo. Sommige van hen zoeken een beschut hoekje of plafond in een schuur of garage, zoals bij Rikie. Weer anderen zoeken een holle boom, houtstapels of oude leegstaande gebouwen. Deze vlinders houden daar een winterslaap en de kou deert hen niet. Temperaturen van tien tot twintig graden onder nul kunnen ze gewoon hebben, zolang ze maar niet verstoord worden. In het voorjaar worden ze wakker uit hun winterslaap en gaan ze meteen aan de slag. In een loods lagen allemaal stukjes vleugels van een dagpauwogen, wat is er gebeurd?

In een loods lagen stukjes vleugels van dagpauwogen (foto: Coen Geensen).

Coen Geensen zag in een loods van een scheepswerf allemaal intacte stukje vleugels van dagpauwogen liggen en hij vroeg zich af wat er gebeurd is. Dagpauwogen zoeken voor de winter een schuilplek om te overwinteren. Ze houden een winterslaap en kunnen de kou gewoon hebben, zolang ze niet verstoord worden. Helaas zijn er diersoorten, zoals muizen, die zo’n winterslaapplaats van dagpauwogen ontdekken en een heerlijke maaltijd niet versmaden. Aan de vleugels hebben ze niets, dus die bijten ze eraf. De vleugels dwarrelen dan naar beneden. Overigens doen niet alleen muizen dat, ook late wespensoorten en vleermuizen zijn dol op de sappige lichaampjes van de dagpauwogen. Kortom, de een z'n dood is de ander z'n leven. Rubriek mooie foto’s

Dit is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel (foto: Joep Leijendekkers).

IJshaar of sneeuwbaard is een zeldzaam natuurlijk verschijnsel waarbij een haarachtige, wollige ijsstructuur ontstaat op dood en nat kernhout van loofbomen. Het ontstaat dus niet op de bast. Het is naar buiten geperst water dat bevriest tijdens vorst. De foto is gemaakt door Joep Leijendekkers. Natuurtip: wandeling over de Natuurbegraafplaats in Maashorst