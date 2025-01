Anne Frank komt tot leven in New York: 'Ze zijn tot tranen geroerd'

Hij is net een dag terug uit New York, waar hij samen met zijn team maandenlang bouwde aan 'Anne Frank the Exhibition'. In zijn tentoonstelling laat Eric Goossens uit Oss het hartverscheurende verhaal van Anne en haar familie voor het eerst buiten Amsterdam zien. Het Achterhuis is tot in detail nagebouwd, van de kleine schrijftafel tot het afgebladderd behang. De Amerikanen zijn tot in hun vezels ontroerd.

Voor de tentoonstelling werd een replica gemaakt van het huis in Amsterdam waar de Joodse Anne een groot deel van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat met haar familie. Ze schreef daar haar wereldberoemde dagboek. LEES OOK: Het Achterhuis van Anne Frank wordt nagebouwd voor New York Als bezoeker kun je door de ruimtes wandelen waar de familie Frank zich twee jaar lang schuil hield om te ontkomen aan de nazi's. "Het verschil met Amsterdam is dat iedere kamer ook is ingericht met oude meubels en bezittingen, spulletjes van vroeger die zorgvuldig bij elkaar zijn gezocht", vertelt Eric. "Je komt letterlijk in die tijd terecht. Zelfs de geur herinnert aan die vroegere periode."

"Op de vloer wordt elk vernietigingskamp gemarkeerd door een rood vlaggetje."

Maar er is meer. Om de kamers heen is een tentoonstelling gebouwd, die de bezoeker meeneemt naar het het leven van het Joodse meisje. Van de jaren twintig in het Duitse Frankfurt, waar Otto en Edith Frank woonden en hun dochters Margot en Anne werden geboren. En de periode waar Adolf Hitler aan de macht komt en het gezin vlucht naar Amsterdam.

Wachten op privacy instellingen...

De expo is zo levensecht dat de beklemmende sfeer meteen onder de huid gaat zitten. Eric: "We volgen hoe het gezin uiteindelijk wordt afgevoerd naar Auschwitz, de sfeer van Amsterdam in 1940 tot 1942, de razzia's op Joden en de hele genocide. Bezoekers lopen onder andere over een verlichte glazen vloer met daaronder een grote kaart van Europa, waarbij elk vernietigingskamp wordt gemarkeerd door een rood vlaggetje. Dat komt echt binnen."

Een overzicht van alle vernietigingskampen in Europa (foto: Eric Goossens)

"Voor de Amerikanen is Anne een heldin."

"Voor de Amerikanen is Anne een heldin", zegt hij. "Iedereen op de middelbare school leest daar haar dagboek. Anne Frank is een internationaal symbool van de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede wereldoorlog. Dat heldendom zit in de genen van de Amerikanen." "Het is best apart", stelt Eric. "Je voelt dat het bij hen dichterbij staat dan bij ons en tegelijkertijd is het voor hen verder weg."

Een van de ruimtes uit het Achterhuis die te zien zijn op de tentoonstelling (foto: Eric Goossens)

Afgelopen woensdag, op International Holocaust Remembrance Day, was de VIP-opening van de tentoonstelling in New York. "Ook een achternicht van Anne Frank en de kleinkinderen van Miep Gies waren daarbij, dat was heel bijzonder", vertelt Eric.

"Voor het eerst kunnen ze de geschiedenis van dichtbij bekijken."

De reacties zijn tot nu toe overweldigend. "Mensen zijn tot tranen geroerd. Expo's zoals we ze hier in Nederland steeds vaker maken, zie je niet in Amerika", aldus Eric. "Daar werken ze nog altijd met vitrines waar spullen in liggen. Dit is een interactief verhaal waar je letterlijk binnenstapt." "Veel Amerikanen staan als ze Amsterdam bezoeken in de rij om het Achterhuis te bezoeken. Maar voor velen is een reis naar Nederland niet weggelegd. Nu kunnen ze de geschiedenis voor het eerst van dichtbij bekijken."

Een onderdeel van de tentoonstelling in New York (foto: Eric Goossens)

"Het is een intensief project geweest dat we in relatief korte tijd op poten hebben kunnen zetten", aldus Eric. "Dit is de kroon op het harde werk." Anne Frank the Exhibition is van 27 januari tot 30 april te zien in het Center for Jewish History. Tickets voor de voorstelling zijn zo goed als uitverkocht.