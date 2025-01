Oud-wereldkampioen geeft bokstraining: 'Hij is streng, maar motiverend'

Streng doch rechtvaardig. Zo bestempelen deelnemers van de boksles trainer Dennis Verhoeven. De bokser werd ondanks zijn beperking wereldkampioen. Zijn doel is dan ook om tijdens de training in Eindhoven mensen met en zonder beperking bij elkaar te brengen. "Ik hoop dat mensen zo meer begrip voor elkaar krijgen."

"Hé, mond dicht. Minder kletsen en meer boem, boem, boem." Die strenge geluiden komen van trainer Dennis. In een oud-klaslokaal geeft hij sinds kort bokslessen. "Ze zijn hier om te leren en moeten de gedachte erbij houden. Als ze gaan praten, dan letten ze niet op. Je moet scherp zijn." Discipline is dan ook geen vies woord voor de trainer uit Eindhoven. In 2015 won hij de WBC-wereldtitel in de categorie middengewicht. "Ik had een zwaar schema. Geen bier en werd gek van de radijsjes. Die kwamen op een gegeven moment mijn neus uit." Alsof het strenge schema nog niet zwaar genoeg is, heeft Dennis een spierziekte en door een mislukte operatie staat zijn voet scheef. "Niemand had verwacht dat ik dit zou kunnen, maar dat was juist mijn motivatie."

Dennis bij zijn drie prijzen. Het WK in 2025, werd Benelux kampioen in 2027 en Europees kampioen in 2018 (foto: Tom Berkers).

Op een gegeven moment hing hij zijn bokshandschoenen aan de wilgen. "Ik was op een gegeven moment gewoon te oud", benadrukt hij. Al betekende dat niet het einde van zijn boksleven. Drie jaar geleden haalde Dennis zijn trainersdiploma.

Op een gegeven moment benaderde Eindhoven Maatjes de kampioen. Zij organiseren activiteiten voor mensen die zich weleens eenzaam voelen. "Ik hoefde er niet lang over na te denken. Ik vind het leuk om te doen en vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Ook al heb je een beperking." "Het is supergaaf dat Dennis dit wil doen", benadrukt initiatiefnemer Erik Wukkems van Eindhoven Maatjes. "Wij vinden het super belangrijk dat iedereen welkom is bij ons. Met of zonder beperking. En dat is precies wat Dennis uitdraagt. Samen sporten is leuker dan alleen."

Erik en Andres samen aan het boksen (foto: Tom Berkers).