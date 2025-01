Bevrijdingsfestivals hebben het zwaar en krijgen eenmalig 7 ton

De Bevrijdingsfestivals krijgen dit jaar eenmalig 700.000 euro van het kabinet voor de viering van tachtig jaar bevrijding. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een brief die is ingezien. De festivals hebben het financieel gezien zwaar en zijn niet helemaal tevreden over dit bedrag. Vorig jaar trok het kabinet een miljoen euro uit voor de Bevrijdingsfestivals.

De festivals hebben steun vanuit het kabinet nodig om te kunnen blijven bestaan, zo meldt RTL Nieuws. Verantwoordelijk staatssecretaris Vincent Karremans zei in oktober al te overwegen de noodlijdende festivals nog een keer te hulp te schieten. Hij benadrukte toen ook dat het de laatste keer zou zijn dat het kabinet er geld voor uittrekt. Ieder jaar zijn er op 5 mei gratis Bevrijdingsfestivals, verspreid over veertien locaties in Nederland. Den Bosch is een van die plekken. Maar de organisaties van deze festivals hebben het zwaar. Dat komt onder meer door de oplopende kosten en regeldruk. Sinds vorig jaar oktober zijn de veertien Bevrijdingsfestivals verenigd in één organisatie.