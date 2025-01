Het tattoo-lijf van Peter: 'Ons moeder vindt het nog steeds helemaal niks'

Als 6-jarig kereltje was Peter van der Aalst al vol bewondering voor tatoeages. "Mijn achterneef Geert-Jan kwam regelmatig bij ons thuis over de vloer. Hij had halflang haar, bakkebaarden, een oorbel en een open blouse met korte mouwen. Uit die mouwtjes staken flinke gespierde armen met een forse tattoo. Hij was mijn grote rolmodel."

"Tot grote frustratie van mijn moeder zat ik de hele dag mijn armen vol te tekenen met kruizen, vogels, hartjes en natuurlijk mochten de drie puntjes tussen duim en wijsvinger niet ontbreken. Uit het sieradenkistje van mijn zus jatte ik een gouden clipoorbel en toen was het plaatje compleet. Ik was er klaar voor, we konden bij oma op bezoek", vertelt hij.

Op zijn twintigste was de Eindhovenaar klaar voor het echte werk. "Ik stapte een tattooshop binnen, keek naar alle platen die aan de muur hingen, maar vond ze niet echt mooi. Maar goed, het moest nu dan wel echt gebeuren. Gelukkig was het koopavond, ik liep een winkel in, zag een leuke ansichtkaart met de tekening van een kikker erop en nog geen uur later stond die op mijn linkerschouder."

"Tijdens een van mijn sessies kwam een vriend van m'n tattoo-artist binnen. Hij vertelde dat de tatoeëerder het vak als het ware op hem geleerd had en toonde trots het logo van PSV op zijn borstkas. Toen ik vroeg waarom een deel van het logo doorgekrast leek te zijn, was het antwoord dat er eerst per ongeluk PVS in zijn lijf was geprikt, een foutje. Ik was blij dat ik voor een grote Japanse Koi karper zonder tekst op mijn linker bovenarm gekozen had."

"Het was prachtig werk in fantastische kleuren. Als iemand naar de diepere betekenis vroeg, mompelde ik iets over de strijd met je innerlijke demonen, maar stiekem vond ik het gewoon een ontzettend vet kunstwerk", zegt hij.

Toen hij voor het eerst vader werd en er daarna nog twee kinderen volgden, was het geld op. "Voor mij even geen inkt. Dat veranderde toen ik tien jaar geleden de dringende behoefte had om de liefde voor mijn vriendin en kinderen op mijn rechterbovenarm vast te leggen."