NAC krijgt complimenten van Bosz die een 'echte wedstrijd' zag

PSV - NAC was misschien wel onverwacht een hele spannende en bovenal leuke wedstrijd. De koploper van de Eredivisie zit in een moeizame fase en rolt daardoor tegenstanders minder makkelijk op dan in de eerste 1,5 jaar onder Peter Bosz. Toch was de PSV-trainer heel tevreden en gaf hij de complimenten aan NAC, dat volgens zijn Bredase collega Carl Hoefkens steeds meer stappen in de goede richting zet.

Het is 6 december als PSV een show weggeeft tegen FC Twente. Het wint van de Tukkers met 6-1. Het is de volgende ploeg die wordt 'afgeslacht' in Eindhoven. Maar zes weken later ruiken steeds meer ploegen hun kans in het Philips Stadion. AZ snoepte punten af, Excelsior werd pas na verlenging verslagen en ook NAC was dichtbij een stunt.

"De arbitrage is voor mij vandaag geen thema."

"Maar die verwachtingen van Twente-thuis moet je nu niet hebben", vertelde Bosz na afloop. "We hebben zoveel zieken in de selectie. Benítez speelde zelfs met koorts. Dan kan je die prestatie van Twente-thuis niet evenaren." Toch had hij genoten van de wedstrijd. PSV had dan niet de volledige controle, 'maar het was een echte wedstrijd.' Bosz: "En dat kwam vooral door NAC. Zij kozen ervoor niet te gaan verdedigen, maar durfden ons onder druk te zetten. Dan dwingen ze ook fouten af. Die maakten we ook genoeg, we moesten vol aan de bak."

Een balende Carl Hoefkens (foto: ANP).

Daar kon de trainer van de bezoekers dan ook alleen maar tevreden over zijn. "Ik ben ontzettend trots op mijn ploeg. We spelen bij de landskampioen en die hebben moeite met ons. Dat is een goede ontwikkeling die we doormaken." Bij de achterban van de Bredase club leefde het gevoel dat ze benadeeld werden door de scheidsrechter. Een goal van Sydney van Hooijdonk werd afgekeurd en Ivan Perisic kreeg voor een stevige overtreding 'maar' geel. "Dat is voor mij vandaag helemaal geen thema", wilde Hoefkens er niet te veel woorden aan vuil maken. Om er nog wel aan toe te voegen: "Het is geen schande of probleem, maar je weet dat een absolute topploeg altijd wat meer meekrijgt. Dat hoort erbij."

"Ik heb met vlagen de ploeg van vorig seizoen gezien."