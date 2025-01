Vrienden en familie zoeken naar vermiste man: 'Joop moet gevonden worden'

De zoektocht naar de vermiste Eindhovenaar Joop van der Donk (60) gaat weer door. Meer dan honderd vrijwilligers zoeken zondag in een groot gebied rondom Landgoed Gulbergen. "De onzekerheid is erg moeilijk. Hoe dan ook, Joop moet gevonden worden", zegt de schoonzus van de vermiste man.

Volgens Dennis van Kooten van SAR Nederland is het landgoed een uitdagend gebied: "Er zijn veel bramenstruiken in de omgeving, dus je moet goed uitkijken waar je loopt." De zoektocht verloopt heel gestructureerd. De vrijwilligers, onder anderen familie, kennissen en vrienden van Joop, worden naast elkaar opgesteld en moeten vervolgens het gebied uitlopen. "Daardoor kun je geen enkele plek overslaan", vertelt Van Kooten. "Er kijken ook twee mensen vanuit Friesland achter een computer mee. Die kunnen precies zien welke gebieden we hebben gehad."

De zoekactie wordt nu gecoördineerd door Search and Rescue (SAR) Nederland, een organisatie van vrijwilligers die zich hard maakt om vermiste personen op te sporen. De grote groep vrijwilligers is onderverdeeld in kleinere groepen, waardoor een groot gebied wordt uitgekamd. Zo hoopt het Search And Rescue-team nieuwe aanwijzingen boven water te krijgen.

Joop raakte woensdag 15 januari vermist en is nog altijd niet gevonden. Vorige week zondag zocht een team vrijwilligers al naar de vermiste man met behulp van drones, speurhonden en boten. De honden pikten toen een paar keer het spoor van Joop op, dat leidde in de richting van Gulbergen, een landgoed tussen Eindhoven, Helmond en Nuenen.

Volgens Van Kooten hangt er een gespannen sfeer onder de vrijwilligers. "Je merkt dat ze echt hopen op antwoord op hun vragen." Die spanning is ook aanwezig bij de schoonzus van Joop, die meehelpt met de zoekactie. "Aan de ene kant is het fijn dat je hulp kunt bieden", vertelt ze. "Maar de onzekerheid is erg moeilijk. Hoe dan ook, Joop moet gevonden worden."

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel merkte de schoonzus dat er iets met Joop aan de hand was: "Hij was altijd heel vrolijk, alleen de laatste tijd wat minder. Zijn karakter leek in één keer veranderd."

Joop van der Donk is een 60-jarige man met kort grijs haar. Hij heeft blauwe ogen en is 1,87 meter lang. Op het moment dat Joop vermist raakte, droeg hij een lichtblauw met grijs jack. SAR Nederland adviseert mensen die meer weten over Joop of zijn situatie, om zich te melden bij de politie.