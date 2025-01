Zoektocht naar vermiste Joop (60) hervat, meer dan 100 vrijwilligers helpen

De zoektocht naar de vermiste Eindhovenaar Joop van der Donk (60) gaat weer door. Meer dan honderd vrijwilligers zoeken zondag in een groot gebied rondom Landgoed Gulbergen.

Joop raakte woensdag 15 januari vermist en is nog altijd niet gevonden. Vorige week zondag zocht een team vrijwilligers al naar de vermiste man met behulp van drones, speurhonden en boten. De honden pikten toen een paar keer het spoor van Joop op, dat leidde in de richting van Gulbergen, een landgoed tussen Eindhoven, Helmond en Nuenen.

De zoekactie wordt nu gecoördineerd door Search and Rescue Nederland, een organisatie van vrijwilligers die zich hard maakt om vermiste personen op te sporen. De grote groep vrijwilligers is onderverdeeld in kleinere groepen, waardoor een groot gebied wordt uitgekamd. Zo hoopt het Search And Rescue-team nieuwe aanwijzingen boven water te krijgen.