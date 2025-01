Brand wint veldrit in Hoogerheide, Van Empel wordt vierde

Lucinda Brand heeft op passende wijze het wereldbekerseizoen veldrijden afgesloten. De 35-jarige Dordtse won in Hoogerheide de laatste wedstrijd uit de cyclus, de GP Adrie van der Poel. De beste Brabantse was wereldkampioene Fem van Empel uit Den Dungen die vierde werd, Marianne Vos uit Babyloniënbroek viel uit.

In Hoogerheide finishte de Hongaarse Blanka Vas, winnares zaterdag in Maasmechelen, op ruime afstand van Brand als tweede. De Nederlandse Puck Pieterse werd derde.

Brand was de regelmatigste in het klassement over twaalf wedstrijden. Daarvan ging er een, op het Italiaanse eiland Sardinië, vanwege het slechte weer niet door.

Volgend weekend zijn de wereldkampioenschappen in het Franse Liévin.