Er gloort weer hoop voor RKC: 'Ik ben ook wanhopig geweest'

De wedstrijd tegen RKC voelde voor de Waalwijkse club toch wel als de laatste kans om nog iets van dit seizoen te kunnen maken. De ploeg begon de wedstrijd als hekkensluiter, maar vindt dankzij de zege op Willem II weer aansluiting met plek zestien. "Daar moeten we ons ook op richten", zei RKC-trainer Henk Fraser realistisch. De trainer van Willem II zag juist zijn ploeg teleurstellen. "Zo ga je geen wedstrijd winnen."

Aanhaken of afhaken was vooraf het devies voor RKC. Het werd aanhaken voor de Waalwijkers. Tot opluchting van Henk Fraser, die eindelijk zijn ploeg beloond zag worden voor het goede spel. "De afgelopen weken boekten we veel progressie. Dat zien wij in alles terug. Maar als de punten dan niet komen, gaat de tijd ook dringen." Lees ook: RKC verlaat laatste plek na zege op zwak Willem II

Mede doordat de concurrentie ook niet veel punten pakte, gloort er nog steeds hoop in Waalwijk. Na de zege op Willem II verlaten de Brabanders de laatste plek en is plek zestien weer in zicht. "Daar moeten wij ons ook op richten. En zelfs dat wordt een uitdaging. Wij gaan wedstrijden niet makkelijk winnen. Ook vandaag hebben we moeten knokken. Maar volgens mij hebben we de supporters weer hoop gegeven." Hoop die er langere tijd niet was op de tribunes in het Mandemakers Stadion. "Ook ik ben wanhopig geweest", was Fraser openhartig. "Het kost soms teveel tijd om ergens te komen. Hoe wanhopiger ik word, hoe harder ik ook ga knokken. Als speler bracht me dat nog wel eens in de problemen, maar nu helpt het ons."

Willem II-trainer Peter Maes (foto: ANP).