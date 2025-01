Brand in studentenflat in Tilburg, gebouw volledig ontruimd

In een studentenflat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg is zondagnacht brand uitgebroken. Het vuur woedde op de bovenste verdieping. De brandweer heeft het volledige gebouw ontruimd. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak uit rond half twee. De brandweer schaalde op naar grote brand. Dat is volgens de Veiligheidsregio nodig wanneer er structureel samengewerkt moet worden tussen verschillende hulpdiensten. Na een uur was het vuur onder controle en waren alle bewoners in veiligheid gebracht. De Veiligheidsregio laat weten dat de bewoners van de studentenflat tijdelijk worden opgevangen in een naastgelegen gebouw. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten vanwege de rook.