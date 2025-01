Studentenflat ontruimd vanwege brand: 23 appartementen onbewoonbaar

1/2 Brand in studentenflat in Tilburg

In een studentenflat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg, op een steenworp afstand van de Tilburg University, woedde zondagnacht een uitslaande brand. Het vuur woedde op de bovenste etage. De brandweer ontruimde het volledige gebouw. Niemand is gewond geraakt.

Het vuur werd rond halftwee 's nachts ontdekt. De brand was hevig. Tientallen internationale studenten moesten halsoverkop hun appartement verlaten vanwege het vuur en de rook. Naar schatting ging het om ongeveer zeventig studenten. Zij vluchten in hun pyjama, badjas en met hun huisdieren naar buiten.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Opvang

De studenten werden vervolgens opgevangen in een complex in de buurt.

Buurtbewoners kregen het advies de ramen en deuren van hun huis te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten vanwege de rook.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Meer dan twintig appartementen onbewoonbaar

Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Ruim twintig appartementen werden zondagnacht onbewoonbaar verklaard vanwege rook- en roetschade, de overige appartementen werden rond kwart voor vier 's nachts vrijgegeven. De bewoners van de getroffen appartementen moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision