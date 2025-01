112-nieuws: brandend matras in woning • auto eindigt in voortuin

11.13

Er heeft vanochtend brand gewoed in een huis aan de Lage Neerstraat in Etten-Leur. Er kwam veel rook uit het huis. Een matras bleek in brand te staan, de brandweer heeft het door een raam naar beneden gegooid. Dat matras werd in de achtertuin nageblust. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.