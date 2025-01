112-nieuws: dronken automobilist botst • auto eindigt in voortuin

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.08 Auto eindigt in voortuin Een auto is van de weg geraakt en in een voortuin beland op de Rijensestraatweg in Dongen vanmorgen. Rond half tien verloor de automobilist door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De auto kwam tot stilstand in een voortuin. De bestuurder werd in een ambulance nagekeken. Hij raakte niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

10.05 Vrachtwagen ramt geparkeerde auto's Een vrachtwagen is maandagochtend dwars door een hek gereden van een parkeerplaats van een bedrijf aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk. Op de parkeerplaats ramde de vrachtwagen drie auto's. Lees hier meer.

07.36 Problemen op het spoor Tussen Boxtel en Eindhoven rijden maandagochtend geen treinen door een aanrijding. Daarvan ondervindt ook het treinverkeer tussen Den Bosch en Maastricht hinder, dat deels over dat traject rijdt. Naar verwachting duren de problemen tot ongeveer kwart over tien. Tussen Den Bosch en Utrecht Centraal rijden deze ochtend minder Intercity's. Ook hier zouden rond kwart over tien vanochtend de treinen weer volgens schema moeten rijden. Lees hier meer.

05.04 Brand in flat in Oss In een appartementencomplex aan de Jakob Goldsmidstraat in Oss brak rond kwart over vier afgelopen nacht brand uit. Het ging om een huis op de begane grond. Rond kwart over vijf gaf de brandweer het sein brand meester. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

03.52 Brand in studentenflat Tilburg In een studentenflat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg, vlakbij de Tilburg University, woedde afgelopen nacht een uitslaande brand. Het vuur woedde op de bovenste etage. De brandweer ontruimde het volledige gebouw. Foto: Toby de Kort/SQ Vision Na ongeveer een uur was het vuur onder controle. Ruim twintig appartementen werden zondagnacht onbewoonbaar verklaard vanwege rook- en roetschade. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/SQ Vision

03.02 Aanrijding door dronken automobilist Een automobilist onder invloed veroorzaakte afgelopen nacht een botsing op de Nijverheidsweg in Helmond. De tegenpartij had de indruk dat de bestuurder dronken was. Dat bleek ook het geval. De automobilist had een alcoholpromillage van ruim 1,84. Foto: Instagram politie Helmond Normaal gesproken moet iemand dan het rijbewijs inleveren bij de politie. Maar deze bestuurder bleek het rijbewijs al kwijtgeraakt te zijn, in het buitenland. De bestuurder kreeg een proces-verbaal vanwege het rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs. Foto: Instagram politie Helmond

01.54 Automobilist zonder rijbewijs Een automobilist zonder rijbewijs is afgelopen nacht door de politie gestopt bij Budel. De bestuurder kreeg een bekeuring. Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid

00.49 Nepagent in Roosendaal Een ouder iemand is gisteren opgelicht door iemand die zich voordaad als politieagent. Dat meldt de politie Roosendaal op Instagram. Er werd veel geld en er werden sieraden buitgemaakt. Foto: Instagram politie Roosendaal Ook nu werd het slachtoffer opgelicht met de smoes dat de politie waardevolle spullen kwam veiligstellen. Trap hier niet in, waarschuwt de echte politie. "De politie zal nooit langskomen om geld of sieraden bij u op te halen! Bij twijfel, bel de politie. De meldkamer kan vertellen of er echt politie bij je aan de deur staat."