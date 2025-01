112-nieuws: jongeren bekeurt voor illegale brand • man klem in machine

16.12

De politie heeft vanmiddag een telecom zaak aan de Tongelresestraat in Eindhoven doorzocht. De Duitse politie was daarbij aanwezig. Het gaat om een Duits onderzoek en de doorzoeking werdgedaan door de landelijke eenheid. Volgens een winkelmedewerker kwam de politie binnen met een doorzoekingsbevel. Hij hoorde dat de inval te maken had met een Duitser die is aangehouden, en vlak daarvoor in de winkel was geweest. Bij de doorzoeking waren erg veel agenten aanwezig waaronder forensische opsporing en speurhonden. In de zaak werden allerlei kastjes en ruimtes doorzocht. Ook een speurhond doorzocht de winkel. Ook werd de auto van de eigenaar van de winkel doorzocht. Volgens een woordvoerder van het landelijk parket was er sprake van 'handel in verdovende middelen' en is er samengewerkt met de Duite politie.