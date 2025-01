Ravage nadat vrachtwagen door hek rijdt en geparkeerde auto's ramt

Een vrachtwagen is maandagochtend dwars door een hek van een parkeerplaats van een bedrijf aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk gereden. Op de parkeerplaats ramde de vrachtwagen drie auto's. Er vielen geen gewonden. De Sprendlingenstraat is deels dicht.

De vrachtwagen reed via de Sprendlingenstraat richting het centrum van Oisterwijk toen het misging. De vrachtwagen raakte door onbekende reden een lantaarnpaal aan de rechterkant van de weg. Vervolgens verloor de bestuurder de controle over het stuur, hij stak de weg over en reed aan de linkerkant over een fietspad. Daar schoot de vrachtwagen door het hek van de parkeerplaats. Achter het hek stonden auto's van medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Spelt geparkeerd. Drie auto's werden door de vrachtwagen geraakt en raakten erg beschadigd. 'Harde knal'

Een vestigingsmanager van Spelt hoorde naar eigen zeggen 'een harde knal' vanochtend. "Het klonk alsof een van onze containers uit een ketting was gevallen. We horen vaker van dat soort knallen hier." Maar na deze knal vielen binnen ook de lichten uit bij het bedrijf. "Dan loop je naar buiten en zie je die vrachtwagen tussen de auto's staan", zegt de vestigingsmanager. "Alle auto's hier zijn van ons personeel."

Foto: Eva de Schipper.

Drie auto's zijn total loss en nog een paar andere auto’s hebben lakschade door prikkeldraad. "Dat draad werd meegetrokken door vrachtwagen", besluit de manager. De chauffeur zelf wist niet hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, vertelt zijn leidinggevende. "Ik werd vanmorgen wakker gebeld door hem. Hij zei dat hij zich niets van de botsing kon herinneren." Dat heeft de chauffeur volgens zijn leidinggevende ook verklaard bij de politie. De vrachtwagenchauffeur stond maandagochtend na het ongeval een sigaretje te roken op het terrein van Spelt en wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant. Na een politie-verhoor en een blaastest mocht de chauffeur zijn weg weer vervolgen. Dat deed hij in een andere vrachtauto. Tank doorboord

De stalen pinnen van het hek doorboorden de dieseltank van de vrachtwagen bij de botsing. Daardoor verloor de vrachtwagen veel diesel. De brandweer heeft de dieseltank inmiddels gerepareerd. Het hek is losgeknipt en de vrachtwagen wordt geborgen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.