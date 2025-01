Vrachtwagen rijdt door hek en ramt auto's op parkeerplaats

Een vrachtwagen is maandagochtend dwars door een hek van een parkeerplaats van een bedrijf aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk gereden. Op de parkeerplaats ramde de vrachtwagen drie auto's. Er vielen geen gewonden. De Sprendlingenstraat is deels dicht.

De vrachtwagen kwam vanaf de N65 en reed de Sprendlingenstraat op richting het centrum van Oisterwijk toen het misging. De vrachtwagen raakte door onbekende reden een lantaarnpaal aan de rechterkant van de weg. Vervolgens verloor de bestuurder de controle over het stuur, hij stak de weg over en reed aan de linkerkant over een fietspad. Daar schoot de vrachtwagen door het hek van de parkeerplaats.

Achter het hek stonden auto's van medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Spelt geparkeerd. Drie auto's werden door de vrachtwagen geraakt en raakten beschadigd. Tank doorboord

De stalen pinnen van het hek doorboorden de dieseltank van de vrachtwagen. Daardoor verloor de vrachtwagen veel diesel. De brandweer heeft de dieseltank inmiddels gerepareerd. Het hek wordt losgeknipt zodat de vrachtwagen kan worden geborgen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.