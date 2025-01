Brand studentenflat: zes studenten kunnen nog niet naar huis

Zes bewoners van de studentenflat in Tilburg waar zondagnacht brand is geweest, kunnen nog niet naar huis. Ze worden ondergebracht in een andere flat. Dat laat verhuurder WonenBreburg maandag weten. De studenten kunnen terecht in gemeubileerde kamers in een flat in dezelfde straat.

In de flat aan de Professor Verbernelaan brak zondagnacht in een kamer op de bovenste etage een grote brand uit. De hele flat werd ontruimd en zo’n zeventig studenten vluchtten in hun pyjama naar buiten. Een groot deel van de bewoners kon zondagnacht weer terug naar huis. Bewoners van de vijfde etage en een deel van de vierde verdieping brachten de nacht door bij medestudenten of familie. LEES OOK: Studentenflat ontruimd vanwege brand: 23 appartementen onbewoonbaar