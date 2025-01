51.000 euro kwijt na babbeltruc: 'Het is net of je in een hypnose komt'

Een man uit Oosterhout raakte maar liefst 51.000 euro kwijt door een gewiekste, maar ook zeer bekende babbeltruc. Hij werd zogenaamd gewaarschuwd door een agent aan de telefoon en verleende zijn volledige medewerking. Een half uur nadat hij zijn gegevens had gegeven, bleek zijn geld weg.

De emoties in de rechtbank in Breda liepen maandagmiddag hoog op. Voor justitie is dit blijkbaar niet zo’n grote zaak, maar voor de man zelf is het heel aangrijpend. “Het gaat je niet in je kouwe kleren zitten”, vertelde hij aan de rechter, ook al is het alweer bijna 2,5 jaar geleden. “Je bent boos op jezelf en op anderen.”

De man begreep ook niet precies hoe hij in de mooie praatjes kon trappen. “Het is net of je in een hypnose komt en doet wat ze vragen. Normaal zou je dat niet doen.”

De truc is net zo eenvoudig als listig. Als mensen eenmaal het verhaal vertrouwen van de ‘agent’ gaan ze blijkbaar mee in het verhaal. Ook in dit geval werd de man 3,5 uur aan de lijn gehouden. 'Had hij onlangs op een gekke link geklikt', was de eerste vraag die de nepagent stelde. 'Ja, vanmorgen op een QR-code van de Belastingdienst', antwoordde hij.

En toen werd er paniek gezaaid. “We zien dat er verdachte pogingen zijn gedaan om geld bij u af te schrijven.” Maar ‘gelukkig’ had de man aan de telefoon ook de oplossing. Meneer moest even een programmaatje installeren waarmee de pc op afstand kon worden overgenomen.

Toen de agenten er niet uitkwamen, werd er als extra service ook nog een ICT’er langsgestuurd. Die kon ook mooi de bankpassen meenemen, want die waren toch niets meer waard. En ondertussen gaf meneer de pincodes alvast.