Heet onder de voeten van Bolle Jos: ‘Heel het weekend binnen gebleven'

De kans dat Bolle Jos daadwerkelijk wordt uitgeleverd aan Nederland is vrij groot, denkt oppositieleider Mohamed Kamarainba Mansaray. Volgens de uitgesproken politicus uit Sierra Leone brengt de wereldwijde media-aandacht de regering in verlegenheid. “Ze willen uiteraard niet te boek komen staan als een land dat samenwerkt met drugscriminelen”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Mansaray is de leider van de oppositiepartij Alliance Democratic Party (ADP) in Sierra Leone en strijdt tegen de (corrupte) regering in het land. Via goed ingevoerde binnenlandse bronnen kreeg de politicus de afgelopen maanden informatie over Bolle Jos. Hij werkte samen met journalisten van het AD en Follow the Money, die vrijdag de onthullingen over zijn verblijfsplaats deden.

Het nieuws dat een van de meest gezochte criminelen van Europa zich schuilhoudt in Sierra Leone is ook daar als een bom ingeslagen. Waar voorheen niemand in het West-Afrikaanse land wist wie Jos Leijdekkers was, gaat het volgens Mansaray nu nergens anders meer over.