Gert-Jan en Reinier vinden 400 Romeinse munten: 'Maak je maar één keer mee'

Hobbyschatgravers Gert-Jan Messelaar uit Gemert en Reinier Koelink uit Bakel hebben de vondst van hun leven gedaan. In het Utrechtse Bunnik groeven ze ruim vierhonderd zilveren en gouden Romeinse en Britse munten op uit de oudheid. De twee deden de vondst in het najaar van 2023. Een boer had hen gevraagd om een sleuteltje te zoeken op een akker.

"Eerst vonden we twee gouden Keltische muntjes, dat is best bijzonder dus we waren al ongelofelijk blij", blikt Gert-Jan terug in de tijd. "Daarna gingen we verder zoeken. Mijn metaaldetector ging af en ik begon met graven. Toen ik mijn hand in de modder stak, voelde ik de muntjes al. Dan gaat er wat door je heen, hoor."

Snel riep hij zijn maat erbij en samen haalden Gert-Jan en Reinier de schat uit de grond. Wat de twee toen nog niet wisten, is dat hun schat mogelijk de complete geschiedenis herschrijft. "Nooit eerder zijn er munten uit Groot-Brittannië uit de oudheid in Nederland gevonden", zegt Gert-Jan. "Pas toen we de munten thuis schoonmaakten, zagen we dat het om een combinatie van Romeinse en Engelse munten ging."

Met 72 gouden Romeinse munten deden de twee schatgravers ook nog eens de grootste Romeinse goudvondst in Nederland ooit. "Dit maak je echt maar één keer in je leven mee", zegt Gert-Jan.