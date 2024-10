Archeologen vinden prehistorische boomstamkano bij basisschool

Bij archeologisch onderzoek in Esch hebben archeologen een unieke vondst gedaan. Vlak bij een basisschool vonden onderzoekers een boomstamkano uit de prehistorie. De kano wordt donderdag opgegraven, waarna de archeologen uitgebreid onderzoek kunnen gaan doen.

De kano ligt twee meter onder de grond bij de oever van de Essche stroom. Uit onderzoek moet blijken of de kano net zo goed bewaard is gebleven als de archeologen vermoeden. Na de opgraving gaat de kano naar het Oertijdmuseum in Boxtel, waar hij wordt schoongemaakt en bestudeerd. Uit dat onderzoek moet ook blijken hoe oud de kano is.

Belangrijk vervoermiddel

Volgens het Oertijdmuseum waren boomstamkano's de belangrijkste vorm van transport in de natte delen van prehistorisch Nederland. Toch zijn er maar enkele exemplaren teruggevonden, terwijl vermoed wordt dat onze voorouders duizenden kano's hadden.

"Dat de kano nog herkenbaar teruggevonden is, is op zichzelf al bijzonder. Hout rot namelijk weg, als het niet in specifieke, zuurstofarme omstandigheden bewaard wordt", vertelt curator van het museum Maarten de Rijke. Bij het museum zijn ze dan ook heel enthousiast: "Dit wordt het topstuk in onze collectie. Een boomstamkano hadden we nog niet, dus deze is zeer welkom."

Voordat de boot tentoongesteld kan worden, moet hij nog wel behandeld worden om verrotting van het hout te voorkomen. Zo'n behandeling duurt een jaar.

De oudste teruggevonden boomstamkano is tienduizend jaar oud en komt uit Drenthe. Het vermoeden is dat de kano in Esch uit de IJzertijd komt (700 tot 12 voor Christus). Uit die periode zijn nog acht soortgelijke boomstamkano's gevonden, waarvan deze de kleinste zou zijn.

Context

Voor de archeologen is de vondst een kans om meer te weten te komen over hoe in de prehistorie boomstamvaartuigen werden gemaakt. En mogelijk worden in de boot ook achtergelaten spullen gevonden, wat een mooie bonus zou zijn voor de onderzoekers.

Naast de kano wordt ook een omliggend stuk grond opgegraven om te bestuderen. Zo hoopt het museum duidelijk te kunnen maken in welke context de kano is achtergelaten. "Was het een aanlegplaats bij een nederzetting of een jagerskamp, bijvoorbeeld. Of is de kano afgedreven of achtergelaten? Daar hopen we meer over te weten te komen", zegt De Rijke.

