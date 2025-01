Nieuwe aanwijzingen voor explosies bij flat, dader nog steeds spoorloos

De politie heeft nieuwe aanwijzingen gegeven over de dader van de twee explosies in Roosendaal in september vorig jaar. Zo zou er een jongen op een scooter zijn gespot door een omwonende. Er zijn geen camerabeelden van gevonden. De dader is nog steeds spoorloos.

Het gaat om twee explosies met zwaar vuurwerk, dat af is gegaan in de nacht van 31 augustus op 1 september. Er raakte veel beschadigd. Om halftwee was het raak in de Petrus Dondersstraat, met gesneuvelde glasscherven en kapotte auto's als gevolg. Daarna was het ook om kwart voor drie in de Jacob van Ruijsdaelstraat raak.

De vermeende betrokkene zou een jongen tussen de 16 en 18 jaar zijn, die te zien is met een lange donkere jas op een scooter. "Het merk is een Kymco", vertelt een woordvoerder van de politie. "We hebben geen beelden van de dader, maar een bewoner zag deze persoon stoppen bij de flat, iets aansteken en gooien naar het appartement."

Beeld: Bureau Brabant.

De politie is nog steeds op zoek naar meer informatie. Er zijn geen verdachten in beeld, dus is ze afhankelijk van tips van buurtbewoners en camerabeelden. "Er is veel schade en angst bij de bewoners", gaat de woordvoerder verder. De politie hoopt via de tips de dader op het spoor te komen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Beeld: Bureau Brabant.