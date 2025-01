School stuurt leerlingen naar huis omdat er geen water is

De middelbare school ds. Pierson College aan de Geraert ter Borchstraat in Den Bosch heeft alle 1600 leerlingen dinsdagochtend naar huis gestuurd. Door een storing was er tot elf uur geen water meer beschikbaar op de school en in de buurt. Volgens BrabantWater is de storing inmiddels verholpen.

“Wij kregen steeds meer meldingen. Waar kinderen aan het kleien waren, konden ze geen handen meer wassen. Ook toiletten konden niet meer worden doorgespoeld. Daarom kiezen we voor de hygiëne en geven we de kinderen vrij”, zei Schoonwater.

De kinderen werden rond tien uur dinsdagochtend uit de klassen gehaald en krijgen dinsdag vrij.

Storing

In de buurt van de school zeiden meerdere bewoners geen water te hebben door de storing. Opvallend is dat er sinds maandagmiddag ook sprake is van een storing in Engelen, bij Den Bosch. Daar hebben mensen geen of weinig water door lage waterdruk.

“Er zit een breuk in de toevoerleiding naar Engelen, waardoor de waterdruk in het dorp laag is en er soms geen water uit de kraan komt. Dat lek zijn we met man en macht aan het repareren”, laat een woordvoerder van Brabant Water weten. De storing in Den Bosch en het lek in Engelen hebben niet met elkaar te maken.