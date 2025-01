Art Rooijakkers legt werk neer na nieuwe stemproblemen: 'Er zit weer iets'

Art Rooijakkers heeft weer last van stemproblemen. De 50-jarige presentator uit Geldrop moet geopereerd worden aan een granuloom, een ontsteking, die tegen zijn stemband drukt. Hij legt daarom zijn werk bij het programma Nieuws van de Dag en bij radiozender BNR tijdelijk neer, schrijft hij op Instagram.

Rooijakkers moest in 2022 ook tijdelijk stoppen met zijn werk door stemproblemen. Door poliepen op zijn stembanden moest hij honderd dagen in stilte leven.

De presentator is begin dit jaar begonnen met het SBS-programma Nieuws van de Dag. Hij noemt het neerleggen van zijn werk 'een flinke teleurstelling'. Maar hij heeft ook het volste vertrouwen in zijn medische team. "Ik kijk ernaar uit om na mijn herstel weer aan de slag te gaan. Maar de komende periode is het weer even 'lips sealed' (red. zwijgen als het graf)."