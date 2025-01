Vrachtwagenchauffeur negeert rood licht, ramt spoorboom en rijdt door

Een vrachtwagen is dinsdagmorgen tegen een dalende slagboom gebotst op een overweg naast het NS-station in Maarheeze. De bestuurder had de waarschuwingslichten genegeerd. Door de botsing brak de slagboom af en kwam deze op het spoor terecht. Een naderende intercity raakte de spoorboom, hierbij raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur reed na de aanrijding door. Het ongeluk gebeurde rond tien over half tien.

Door de klap werd de spoorboom tegen een hekwerk geslingerd en raakte deze een andere slagboom. Enkele voetgangers zouden met de schrik vrij zijn gekomen.

De botsing gebeurde toen de chauffeur van het voertuig van een koeriersbedrijf de spoorwegovergang snel probeerde over te steken. Na de aanrijding lag het treinverkeer even stil. Beveiligers op het station verwijderden de beschadigde slagboom, waarna treinen het station stapvoets konden passeren. De intercity heeft slechts korte tijd stil gestaan. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail is de intercity over de afgebroken spoorboom gereden, maar de trein liep hierbij geen schade op. Vanaf halftwaalf konden treinen weer met 'normale' snelheid Maarheeze passeren. De woordvoerder zei verder dat het geen vrachtwagen was, maar een auto die de spoorboom had geramd. De politie kon desgevraagd geen uitsluitsel geven.

Treinverkeer heeft last van de botsing (foto: WdG/SQ Vision).

Een team van ProRail Incidentbestrijding kwam naar Maarheeze om de zaak verder af te handelen. De spoorwegovergang is beschadigd, waardoor treinen het NS-station Maarheeze voorlopig met aangepaste snelheid passeren. Reparatiewerkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd, zo meldt spoorbeheerder ProRail.

ProRail handelt het incident af (foto: WdG/SQ Vision).