Op deze plek kunnen mensen met dementie bijna gratis op vakantie

Herberg Grootenhout staat voor dubbel vakantie. Vakantie voor hun gasten met dementie en vakantie voor hun geliefden; die vrij krijgen van hun zorgtaak, maar óók de mogelijkheid hebben om als gast in de herberg te verblijven. Het vakantiegevoel wordt compleet gemaakt met allerlei uit stapjes en activiteiten, zoals knuffelen met varkentjes.

Bert van Duijnhoven kreeg ruim anderhalf jaar geleden de diagnose Alzheimer. Sindsdien is zijn vrouw Loes dag en nacht mantelzorger. "Je bent emotioneel al een eind aan het afscheid nemen, omdat je niet meer de partner hebt die je had en alleen maar aan het zorgen bent", vertelt Loes terwijl Bert met andere gasten van Herberg Grootenhout aan het sjoelen is. Bert is een week op vakantie bij Grootenhout. "Deze herberg is prachtig. Ze hebben hier onderling heel veel plezier. En dat is fijn, want sinds de diagnose zijn we niet meer op vakantie geweest", zegt Loes.

Een vakantiesfeer voor mensen met dementie

"Waar zorghotels soms wat clean en wit zijn, hebben we hier in deze oude boerderij juist een gezellig vakantiegevoel gecreëerd," zegt initiatiefnemer Joep van Hove. Herberg Grootenhout is een van de eerste alzheimerlogementen van Nederland, waar zelfs mensen met een ZZP-5-indicatie (mensen die lijden aan een ernstige vorm van dementie) terechtkunnen. "We wandelen veel met de gasten, spelen spelletjes en organiseren straks bijvoorbeeld ook een activiteit met biggetjes knuffelen. Het zijn uitstapjes en activiteiten die je normaal ook op vakantie doet, waarbij gezelligheid altijd voorop staat", aldus Joep.