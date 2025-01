Peter Bosz over plotselinge miljoenentransfer Matteo Dams: 'Kan snel gaan'

Matteo Dams speelde een halfjaar geleden nog bij Jong PSV. maar gaat nu miljoenen verdienen in Saoedi-Arabië. De verdediger van PSV maakt een verrassende transfer naar Al Ahli. Ook zijn trainer Peter Bosz is verrast met de keuze van de twintigjarige PSV'er. "Het laat maar zien hoe snel het kan gaan."

Uit het niets was daar aan het begin van het seizoen Matteo Dams. De Belg begon dit jaar nog bij Jong PSV, maar speelde een maand later met het eerste elftal in de Champions League tegen grootmacht Juventus. Nu volgt er een nieuw hoofdstuk in het bijzondere verhaal van de verdediger. Hij gaat miljoenen verdienen in Saoedi-Arabië.

"Ik was eerlijk gezegd verrast dat hij daar wat voor voelde", vertelde Peter Bosz dinsdagochtend. "Het is niet aan mij om het te veroordelen. Hij heeft zijn redenen waarom hij dit doet. Het laat vooral zien hoe snel het kan gaan."