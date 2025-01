Grote verrassing in dierentuin: ernstig bedreigde maki's geboren

Een grote verrassing bij ZooParc Overloon: in de dierentuin zijn twee bamboemaki’s geboren, tot verrassing van de dierentuin zelf. Bamboemaki’s zijn wereldwijd ernstig bedreigd.

De twee dieren werden zondag 12 januari geboren. Dat was dus een verrassing voor de verzorgers. "Hoewel er eerder tekenen waren dat de moeder mogelijk drachtig was, werd het nieuws pas bevestigd bij de daadwerkelijke geboorte", laat het park weten.

De dieren maken het goed en zitten voorlopig nog in het binnenverblijf. Vanaf het voorjaar mogen ze waarschijnlijk voor het eerst naar buiten. Het geslacht van de maki’s wordt ergens in de komende maanden vastgesteld.

Zeldzaam

Het is ruim tien jaar geleden dat er voor het laatst jongen van deze soort in het park werden geboren. De bamboemaki wordt ernstig bedreigd door de vernietiging van het leefgebied. Ook wordt op de dieren gejaagd in het wild.

LEES OOK: Primeur: eerste wombat-jong ooit geboren in Nederland

“Er zijn naar schatting nog maar 2000 tot 2500 bamboemaki’s in het wild”, laat het park weten. “De bamboemaki maakt dan ook deel uit van het Europese managementprogramma (EEP), een samenwerkingsverband tussen dierentuinen om een gezonde populatie van diersoorten in stand te houden.

In 2009 werden er twee bamboemaki’s geboren in Apenheul in Apeldoorn.