Taxibedrijven vrezen voor faillissementen door lage tarieven ziekenvervoer

Het ziekenvervoer van patiënten naar het ziekenhuis en terug, zorgt sinds begin dit jaar voor erg veel klachten. Taxibedrijven die dat vervoer op zich nemen, wijzen vrijwel unaniem naar Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) als de oorzaak van de problemen. Volgens de taxibedrijven zijn de tarieven zo laag, dat ze bijna niks verdienen aan de ritten en flink moeten snijden op de service. "Ben benieuwd hoeveel faillissementen er dit jaar in de taxibranche zullen volgen."

Per 1 januari hebben de zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en OHRA de contracten met regionale vervoerders beëindigd en worden alle ritten geregeld door ZCN uit Rotterdam. Omroep Brabant sprak met vijf taxibedrijven over de problemen die zijn ontstaan. Het taxibedrijf van Rob Suppers uit Oss is per januari gestopt met het vervoeren van patiënten die naar het ziekenhuis moeten. Suppers kreeg wel de vraag om voor ZCN te rijden maar was het niet eens met de voorwaarden. "Taxibedrijven kunnen het vervoer niet meer zelf coördineren, omdat ZCN nu een planning maakt. Daarnaast is het tarief voor de ritten veel te laag. Het is een onmogelijke samenwerking met ZCN", vertelt de eigenaar van het taxibedrijf.

Veranderingen ziekenvervoer Patiënten die niet zelf naar het ziekenhuis kunnen rijden of niet met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis kunnen komen, krijgen een vergoeding van hun zorgverzekeraar voor ziekenvervoer. Patiënten die naar het ziekenhuis moeten voor nierdialyse of chemobehandelingen komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking. Voorheen hadden de zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en OHRA contracten met verschillende regionale vervoerders in de provincie. Het bedrijf ZCN uit Rotterdam won vorig jaar de aanbesteding om per januari 2025 het ziekenvervoer te regelen voor de zorgverzekeraars. Het bedrijf plant nu de ritten in die de regionale vervoerders als onderaannemers uitvoeren.

Een Brabants taxibedrijf dat door het huidige contract met ZCN anoniem wil blijven, klaagt ook over het lage tarief. "Voor een korte rit van een patiënt uit Eindhoven die voor dialyse naar het Catharina Ziekenhuis moet, verdienen vervoerders nog geen 8 euro. Dat is verre van toereikend." Het tarief staat volgens het bedrijf niet in verhouding met de tijd die zij kwijt zijn aan een rit. "Patiënten verwachten dat wij ze ophalen op de juiste afdeling en ze thuis tot in de woning begeleiden. Dit kost meer tijd dan alleen de reistijd van het ziekenhuis naar het huisadres."

LEES OOK: Patiënten moeten uren wachten tot taxi komt: 'Ziekenhuisafspraak gemist' Ondanks de lage tarieven heeft het bedrijf toch besloten om voor ZCN te rijden, omdat zij de ritten van patiënten niet kwijt willen. Volgens het bedrijf valt onder andere zorgverzekeraar CZ te verwijten dat de tarieven zo laag zijn. "Zij hebben in de aanbesteding voor het ziekenvervoer in 2025 een maximumtarief vastgesteld dat bijna tien procent lager ligt dan het tarief dat vervoerders vorig jaar ontvingen."

Daar bovenop komt een verlaging van nog eens tien procent, omdat ZCN ook een marge rekent voor het werk dat zij doen. "Wij zijn benieuwd hoeveel faillissementen er in de taxibranche zullen volgen door deze tariefverlagingen", laat het taxibedrijf weten. Taxibedrijven zijn naast de tarieven ook niet te spreken over de planning die ZCN maakt. Zo worden ze bijna gedwongen om busjes te vullen met meer patiënten door het lage tarief dat ze per patiënt krijgen. "Kankerpatiënten belden ons altijd rechtstreeks met een hele lijst aan bestralingen die we direct konden inplannen. Dan hielden we er rekening mee dat iemand één op één werd vervoerd", legt Suppers uit.

"Patiënten langer in de taxi laten zitten, is onmenselijk."

Dat is voor Suppers ook een van de redenen om niet met ZCN in zee te gaan. "Dan zouden patiënten langer in een taxi zitten na een zware behandeling omdat andere patiënten ook naar huis worden gebracht. Dat is echt onmenselijk en die service willen wij niet bieden." Volgens een ander taxibedrijf dat anoniem wil blijven, is het bedrijf uit Rotterdam veel te laat begonnen met het benaderen van onderaannemers. "Dat deden zij pas heel laat in 2024. Dit liep zelfs nog door in 2025 en zij hebben het nog steeds niet rond." Veel patiënten zitten daarom nog altijd zonder een vaste vervoerder. Een van vervoerders die anoniem zijn verhaal doet, krijgt bijna dagelijks ritten van ZCN binnen van patiënten uit steden en dorpen waar zijn bedrijf niet eens rijdt of wil rijden. "Bellen naar ZCN heeft vervolgens weinig zin, omdat onze planners dan lang in de wacht staan. Ik wijs dit soort ritten af. Hoe deze mensen vervolgens bij het ziekenhuis komen, weet ik niet." Volgens hem hadden deze problemen voorkomen kunnen worden als ZCN eerder op zoek was gegaan naar regionale vervoerders.