Het kan niet meer mis voor PSV, maar toch wil Bosz dat nog niet zeggen

De kans dat Peter Bosz deze week nog de loterij wint, is groter dan dat PSV de volgende ronde van de Champions League niet haalt. Toch hoor je het de PSV-trainer niet zeggen. De Eindhovenaren moeten zelf 7-0 verliezen en zelfs dan moeten alle uitslagen nog nadelig uitpakken. "Daar ga ik niet vanuit, maar je slaat jezelf voor je kop als dat wel zou gebeuren."

De vraag is wel in hoeverre het ook een topwedstrijd op het veld gaat worden. Liverpool is al zeker van de achtste finale en zou zomaar eens met een B-ploeg aan de aftrap kunnen verschijnen. En bij PSV wordt iedereen wel weer wat fitter maar gaan ook genoeg bepalende spelers rust krijgen.

Maar realistisch gezien gaat de wedstrijd tegen Liverpool vanavond vooral om prestige en een gunstigere plek op de ranglijst. "Je speelt tegen de beste ploeg ter wereld. Ze hebben alle wedstrijden in de Champions League gewonnen en in de beste competitie ter wereld staan ze bovenaan. Natuurlijk wil je van die ploeg winnen."

Een computer heeft 10.000 keer de laatste speelronde van de Champions League gesimuleerd en in alle 10.000 gevallen staat PSV 'gewoon' bij de eerste 24 ploegen die doorgaan naar de volgende ronde. Maar dat is aan dovemansoren gericht in Eindhoven. "Wij willen morgen een punt pakken om zo zeker te zijn van de volgende ronde", vertelde Peter Bosz in aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool.

Gakpo reageert ingetogen als hij voor Liverpool tegen PSV scoort

Cody Gakpo zal niet uitbundig juichen als hij in de Champions League voor Liverpool tegen PSV scoort. "Ik heb veel te danken aan deze club, het is een speciale wedstrijd voor mij. Ik kijk ernaar uit om hier weer op het veld te staan", zei hij dinsdag in het Philips Stadion.

Trainer Arne Slot liet veel basisspelers in Engeland achter. Liverpool is al zeker van de achtste finales en het maakt hem niet uit of zijn elftal als eerste of tweede eindigt. Gakpo mocht wel mee naar Eindhoven. "Ik denk dat de trainer wel aanvoelde dat ik hier graag deel van uit wilde maken. Ik hoop op een positief onthaal. Ik heb altijd een goede band met de club en de supporters gehad."

Het zal vreemd aanvoelen als hij met de bus van Liverpool aankomt bij het stadion, vermoedt Gakpo. "Ik ben nog nooit in de kleedkamer van de gasten geweest. Dat ben ik niet gewend. Als de wedstrijd begint, zal dat gevoel wel verdwijnen", aldus de international, die nu twee jaar bij Liverpool voetbalt. "In de tussentijd ben ik volwassener geworden en heb ik meer wedstrijden in de benen. Dat is denk ik het grootste verschil."

De oud-PSV'er roemt Slot. "Ik denk dat we nu wat meer spelen op balbezit. We proberen een tegenstander kapot te spelen door de bal lang in bezit te houden. Bij balverlies zitten we er snel bovenop. Het is een tactiek die ons allemaal goed ligt. Daarnaast hebben we een hele fitte groep, in tegenstelling tot vorig seizoen toen we geregeld wat spelers misten. Elke positie is nu dubbel bezet met veel kwaliteit."