Ondanks negatief advies schort universiteit nog geen banden op met Israël

De universiteit van Tilburg gaat nu nog niet alle banden met universiteiten en onderzoeksinstituten in Israël opschorten. Wel wil de universiteit met de Israëlische instellingen praten over 'waarom (en hoe) we overwegen om onze samenwerkingsrelaties op te schorten'. Na die gesprekken kijkt Tilburg of de banden alsnog worden opgeschort.

De universiteit kwam dinsdag met een reactie op een advies dat een speciale commissie begin december had uitgebracht. Vier hoogleraren deden onderzoek naar de banden van de universiteit in Tilburg met Israël. Ze raadden aan niet meer samen te werken met instellingen uit dat land. Ook zouden er geen Tilburgse studenten en medewerkers naar Israël gestuurd moeten worden.