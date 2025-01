Ondernemer ziet af van vluchtelingenopvang na onrust in buurt

Er komen geen 168 vluchtelingen op een terrein van Panhuijzen Groen aan de Langstraat in Deurne. De ondernemer heeft zich teruggetrokken. Maandagavond liepen bewoners nog weg bij een bijeenkomst over de mogelijke komst van vluchtelingen, omdat burgemeester Greet Buter niet kon garanderen dat de opvang tijdelijk zou zijn.

Het is onduidelijk of er nu door de gemeente Deurne wordt gezocht naar een andere locatie. De vluchtelingen verblijven nu in Heeze-Leende en kunnen daar tot 1 april blijven.

Meerjarige asielopvang

Buurtbewoners verlieten de informatiebijeenkomst omdat ze geen garantie kregen van de burgemeester dat de opvang tijdelijk zou zijn.

In een brief van de gemeente hadden bewoners gelezen dat de eigenaar ook in gesprek was met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) over meerjarige asielopvang op zijn terrein. Ook waren ze ontevreden over de manier waarop ze zijn geïnformeerd over de opvang.

Ook binnen de Deurnese politiek hebben meerdere partijen raadsvragen gesteld over de kwestie.