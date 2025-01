In een oud barrel door de sneeuw, jongensdroom komt uit voor deze mannen

Een bont gezelschap van 25 Brabanders is afgelopen donderdag naar Noorwegen vertrokken. Niet voor een compleet verzorgde luxe cruise, maar voor een rally van vijfduizend kilometer, in elf oude auto’s. Ze rijden door het Noorse landschap op zo klein mogelijke wegen. “We slaan de snelwegen juist over”, legt initiatiefnemer Geert Goijaarts uit Schijndel uit. “Door op de gekste plaatsen te rijden zoeken we wat avontuur.”

In een oud barrel door de sneeuw jakkeren, dat is voor deze groep mannen de ultieme jongensdroom. Zulke vakanties staan bekend onder de naam ‘Carbagerun’ maar de reis die ze graag wilden, bleek uitverkocht.

“Dat is een team van zes man, zij zijn superhandig, kunnen goed improviseren en kunnen alles maken.” Want de mannen rijden zich geregeld vast in de sneeuw of de modder. “We pakken de zo kleinst mogelijke wegen zoals bospaden en wegen door de sneeuw. Dan maak je de gekste dingen mee. Auto’s die vast rijden, moeten we eruit trekken met een lier of een tractor.”

Maar waarom vinden de mannen dit leuk? "Het is de gezelligheid van iedereen bij elkaar. We rijden verschillende routes, komen op allerlei plekken en in de avond praten we samen over alles was we hebben beleefd."

Slapen doen ze op verschillende plekken. “We hebben op een boot geslapen, in houten hutjes, in een hostel en vannacht slapen we op een soort camping.”

Geert is dan ook content met het gezelschap en de locatie. De mannen kennen elkaar via via en komen uit verschillende plaatsen in Brabant zoals Schijndel en Eindhoven. “We zijn allemaal vijftigplussers en we houden allemaal van avontuur. Noorwegen is een superlocatie, een prachtig land: ruig, uitgestrekt en er gebeurt van alles. Iedereen lacht ons toe als ze ons voorbij zien rijden.”

Terwijl de veerboot aanmeert, zit Geert alweer bijna in de auto om verder te rijden. “We gaan even eten hier en dan weer de bossen en de bergen in. Dat wordt weer een mooi avontuur denk ik zo", lacht hij.

De groep verwacht komend weekend weer thuis te zijn.