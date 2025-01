Na tweede motorongeluk in zes jaar hoeft Nick (33) geen motor meer

Nick Maassen (33) uit Valkenswaard heeft wel even genoeg van de motor. Afgelopen zondag werd Nick aangereden op de Smits van Oyenlaan in Nuenen. Hij kwam goed weg met slechts een gebroken linkerpink en een gebroken rechterpols. "Ik heb echt geluk gehad. Als ik recht op de auto was gebotst, dan had het weleens veel erger kunnen aflopen."

Nick rijdt al jaren op de motor. Het was tot voor kort zijn belangrijkste vervoermiddel - hij heeft niet eens een auto. Ook de weg waarop Nick afgelopen zondag reed, kent hij op zijn duimpje. “Ik heb er al zo vaak gereden. Nu kwam ik van mijn ouders uit Mariahout en reed ik via Nuenen naar huis.” Op de Smits van Oyenlaan in Nuenen, die ook bekend staat als de N615, reed Nick rechtdoor, maar een auto sloeg onverwacht linksaf bij de Kerkakkers. "Die had me gewoon niet gezien. Ik probeerde uit te wijken, maar je mag daar 80, dus dan gaat het allemaal heel snel."

LEES OOK: Motorrijder gewond na botsing met auto, N615 dicht Nick wist de auto net te ontwijken en ving de klap op met zijn pols. "Ik ben daarna op mijn buik gaan liggen, maar dat was niet fijn en ben ik voorzichtig rug gaan liggen." De ambulance nam hem mee en uiteindelijk bleek de schade een gebroken pink en pols. "Daar word ik deze week aan geopereerd."

Er bleef niet veel over van de motor van Nick (foto: SQ Vision.

Dat Nick door het oog van de naald is gekropen, is goed te zien aan de foto van zijn motor: total loss. De weg lag bezaaid met brokstukken van het voertuig en de N615 bleef een uur afgesloten, omdat er sporenonderzoek moest worden gedaan. Een nieuwe motor komt er voorlopig niet, zegt Nick. "Nee, het geld van de verzekering gaat naar een auto. Dit is al het tweede ongeluk waarbij ik geluk heb gehad; je moet de goden niet verzoeken." Helemaal zonder motor door het leven gaan, gaat waarschijnlijk niet lukken. "Ik denk dat ik voor de zomer, voor af en toe een ritje, wel weer een motor wil."

Nick kort na zijn ongeluk. (foto: Nick Maassen).