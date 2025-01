26.000 pakjes illegale sigaretten ontdekt, man (24) aangehouden

Tijdens een verkeerscontrole in Hapert zijn in een bestelbus 52 dozen met illegale sigaretten ontdekt. In iedere doos zaten vijftig sloffen. Dat komt neer op in totaal 26.000 pakjes sigaretten. Volgens de politie was de buit goed voor 289.000 euro aan niet-betaalde accijns. De bestuurder, een 24-jarige man, is aangehouden.

De politie hield samen met de Belastingdienst en de RDW een verkeerscontrole op de Smaragdweg in Hapert. Tijdens deze controle stuitte de politie op een bestelbus met een grote hoeveelheid sigaretten zonder accijns-stickers. De bestelbus en de sigaretten zijn in beslag genomen en de verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De zaak is overgedragen aan de douane. Die is verantwoordelijk voor het innen van accijnzen en doet verder onderzoek.