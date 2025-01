Den Bosch stopt ook met X, maar niet vanwege Elon Musk

De gemeente Den Bosch stopt met berichtgeving op online platform X, voorheen Twitter. Dat heeft burgemeester Jack Mikkers dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt. Volgens Mikkers past X niet meer in het sociale mediabeleid van de gemeente Den Bosch. Eerder deze week maakte ook Tilburg bekend om te stoppen met X.

Mikkers reageerde op vragen van de fractie VOOR Den Bosch. Fractievoorzitter Joep Gersjes haalde het onderwerp aan nadat andere gemeenten het platform van techmiljardair Elon Musk verlieten omdat persoonsgegevens onvoldoende worden beschermd en er te weinig transparantie is over algoritmes. Bovendien stelt Gersjes dat nepnieuws en racisme ruim baan krijgen op X.

Volgens Mikkers stopt Den Bosch om een andere reden met X. "We hebben dan wel zo’n 20.000 volgers, maar die zijn waarschijnlijk ‘slapende’." Dit in tegenstelling tot de volgers op Instagram, Facebook en LinkedIn.

De burgemeester gaat niet mee met de bezwaren van Gersjes. "Dat is een hele andere discussie. Dan zouden we tot de conclusie komen dat we met alle sociale media te maken krijgen met wie de achtergrond en eigenaar ervan is. Dan zit je al snel op een glijdende schaal over wanneer wel en wanneer niet." TikTok is volgens hem een andere categorie, omdat het daarbij gaat om informatieveiligheid. Ambtenaren wordt daarom al langer verboden om de app op hun werktoestellen te installeren.

Principiële discussie

Arjen van Silfhout van Volt had had graag wel die meer principiële lijn willen horen van de burgemeester. In een motie riep hij het college op om zich uit te spreken tegen desinformatie, extremistisch gedachtegoed en bedreigingen en om te stoppen met het gebruik van X.

Het account van de gemeente Den Bosch zal nog wel blijven bestaan, om te voorkomen dat de gebruikersnaam door anderen kan worden gebruikt om misinformatie te verspreiden. "We zullen mensen doorverwijzen naar de sociale media waar ze onze berichtgeving nog wel kunnen volgen."

Tilburg besloot eerder deze week ook te stoppen met X. Deze gemeente gaat wel om principiële redenen van X af. Burgemeester Theo Weterings zei in de raad dat het goed is om een statement te maken en dat ook het college daarom van X af wil.

Weterings: "Er zijn zorgen bij het college, ook bij de burgemeester over de effecten van datgene wat in de Amerikaanse politiek gebeurt.“ Daarmee doelde Weterings op de innige band die er is tussen Elon Musk, de eigenaar van X en de Amerikaanse president Donald Trump, de manier waarop X op dit moment gerund wordt en wat er allemaal op geschreven wordt.

