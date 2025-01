Geboortebord van baby Jula gestolen: 'Dan heb je een kronkel in je hoofd'

Vier weken oud is baby Jula nog maar. En natuurlijk werd de geboorte van het meisje in Valkenswaard feestelijk aangekondigd met een glorieus geboortebord in de voortuin. Kersverse ouders Mies en Linda zitten op een roze wolk, maar daar stapten ze afgelopen weekend even noodgedwongen vanaf, toen bleek dat het geboortebord was gestolen.

Delen van het bord, waarop een geschilderde olifantenfamilie te zien is, werden kort na de diefstal op straat teruggevonden door een buurtbewoner. Mies Tazelaar had het bord zelf gemaakt, helemaal in de stijl van het geboortekaartje van Jula. En de kleuren die zijn gebruikt, komen weer terug in het kamertje van haar. "Er zitten wel wat uurtjes werk in, ja", vertelt papa Mies woensdagmorgen, terwijl zijn dochtertje er op de achtergrond vrolijk op los brabbelt.

"Geboorteborden en grafstenen, daar blijf je vanaf."

"De diefstal was een beetje onwerkelijk", vervolgt hij. "Nadat we erachter kwamen dat het bord was verdwenen, hebben we een oproepje in de buurtapp geplaatst. Toen kregen we vrij snel camerabeelden waarop te zien is dat drie jongeren zwaaiend met het bord door onze straat lopen, terwijl het uit elkaar valt."

"Het is naar, want voor ons heeft het veel waarde", zegt Mies. "Geboorteborden en grafstenen, dat zijn voor mij dingen waar je niet aan hoort te komen."

Foto's: Mies Tazelaar

Dat een makelaarsbord in een jolige bui van het ene huis naar het andere wordt verplaatst, begrijpt hij nog wel. "Dat kun je opvatten als een lollig geintje, maar als je met een geboortebord gaat lopen en het sloopt, dan heb je een kronkel in je hoofd." Een tweede geboortebord, gemaakt door de vader van Linda, hing er nog wel. "Dat zat vast met tiewraps aan de regenpijp."

"We hebben haar naam nu veranderd in UL."

Inmiddels is het geboortebord van Jula weer bijna compleet. "Ook de olifantjes zijn terecht. Een jongen kwam ze afgeven, met het verhaal dat zijn vrienden het niet durfden terug te brengen", zegt hij. Mies en Linda vinden het niet nodig te achterhalen wie de drie jongeren zijn. "We zijn al lang blij dat het bord weer terug is, ook al is het een beetje beschadigd en vies." Alleen de letters J en A ontbreken nog. "We hebben haar naam nu veranderd in UL", grapt Mies. "Desnoods maak ik die letters er weer bij, en dan komt het bord weer terug op zijn plekje in de voortuin." Mies en Linda hebben al meerdere tips gekregen om het bord dit keer goed vast te zetten, bijvoorbeeld door het in beton te storten: "Ik heb nog een staalkabel liggen, dus voor de zekerheid leg ik het daarmee vast."