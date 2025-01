Auto belandt op het spoor: even geen treinen tussen Eindhoven en Helmond

Een auto is woensdagochtend rond acht uur in Helmond op het spoor beland. Hierdoor reden er even geen treinen tussen Eindhoven en Helmond. Dat duurde tot ongeveer kwart voor negen. De auto reed het spoor op bij de overgang aan de Verlengde Stationsstraat in Helmond.

De auto werd rond halfnegen door een berger van het spoor gehaald. Beide kanten van de spoorwegovergang werden daarvoor afgesloten door de politie.