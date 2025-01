Gakpo terug bij PSV, waar hij als 7-jarige begon: 'Geen spat veranderd'

Als 7-jarig kereltje kwam Cody Gakpo voor het eerst binnen op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. Woensdagavond is hij als 25-jarige ster van Liverpool weer even terug in Eindhoven. Achttien jaar later, maar eigenlijk geen spat veranderd.

Karin Kamp & NOS Geschreven door

"Cody was destijds precies hetzelfde als nu", vertelt jeugdtrainer Bastiaan Riemersma tegen de NOS. Riemersma trainde de kleine Gakpo twee seizoenen. "Identiek ook is zijn motoriek en zelfs hoe hij naar de wereld kijkt. Hij is natuurlijk volwassener geworden en veel groter, maar hij lijkt er nog precies op." Het was in 2007 dat Gakpo binnenkwam bij PSV. Hij werd opgenomen in het team van Riemersma, de F1, en werd een jaar later ook nog getraind door de huidige assistent-trainer van FC Eindhoven. In dat team zaten ook Jordan Teze, die tegenwoordig bij AS Monaco speelt, en Armando Obispo, die nog bij PSV zit.

Cody Gakpo (gehurkt vierde van links), kampioen met een jeugdelftal van PSV (foto: PSV/NOS)

Wat Riemersma opviel: "Dat Cody niet alleen met zichzelf bezig was. Hij kende de spelers om zich heen en zag dat de één niet zo goed was als de ander. Daar bekommerde hij zich dan om." Als kind was Gakpo, die later aanvoerder werd van het eerste van PSV, al opvallend volwassen in zijn doen en laten.

"Een PSV-shirt dragen, dat legt een druk op die kleine schoudertjes."

"Als je op zo'n jonge leeftijd een PSV-shirt aantrekt, legt dat een bepaalde druk op die kleine schoudertjes. Het is dan belangrijk dat ze met veel plezier naar de club komen en dat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Dat idee heb ik met Cody altijd gehad."

Riemersma wil zijn eigen rol niet overschatten en noemt zichzelf 'niet meer dan een omstandigheid' in de ontwikkeling van Gakpo. Ook wil Riemersma niet zeggen dat hij aan de 7-jarige Gakpo al zag dat hij een topvoetballer zou worden.

Cody Gakpo als jochie in actie (foto: NOS/PSV).

"Nee, ik zou liegen als ik dat zou zeggen. Ik zag wel dat hij op dat moment bij de besten hoorde. Als we bij wedstrijden of toernooien kwamen, vroegen tegenstanders vaak: doet Cody mee? Dan wisten ze dat ze minder kans maakten. En dat zegt een hoop."

"Hij dribbelde iedereen voorbij."

"Cody kon goed dribbelen", vervolgt Riemersma. "En omdat hij groter was dan de rest, dribbelde hij iedereen voorbij. Hij was technisch en speelde, denk ik, ook op straat." Gakpo heeft altijd zijn eigen weg bewandeld, zegt Riemersma. Vertelde de trainer dat hij later, bij de echte profs, niet meer iedereen voorbij zou kunnen dribbelen, dan zei Gakpo: "Let jij maar eens op."

Cody Gakpo (links) met oud-PSV'er Jordan Teze en huidig PSV-speler Armando Obispo (foto: NOS/PSV).