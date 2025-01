Vader steekt moeder neer in aanwezigheid van hun kinderen: eis 5 jaar cel

Een Iraanse vrouw heeft in september alle geluk van de wereld gehad dat ze niet overleed bij een steekpartij. Haar man Reza R. (41) stak haar drie keer diep met een aardappelschilmesje. Dat gebeurde in hun huis in Eindoven. En dat geweld had heel anders kunnen aflopen.

In de rechtbank in Den Bosch werd duidelijk hoe het 10 september vorig jaar zo gruwelijk mis ging in hun huis aan de Bethaniëstraat in Eindhoven. De twee wilden scheiden en hadden daar constant ruzie over. Reza wilde het paspoort van zijn 11-jarige zoon om met hem te vertrekken. Maar, de moeder wilde dat niet en de ruzie liep steeds hoger op. Op een gegeven moment sloeg de man met zijn volle vuist op de vrouw in. Daarna was het even rustig, maar kort daarna greep Reza een schilmesje in de keuken en stak daarmee in op zijn vrouw. Zij liep drie diepe wonden op in haar bovenarm en rug. Die waren zes tot zeven centimeter diep, vertelde de officier van justitie. “En het was niet aan meneer te danken dat er geen vitale organen werden geraakt.” In de paniek en chaos had dat makkelijk kunnen gebeuren, zo meende hij. 'Bloed op rug mama'

De drie jonge kinderen (5 tot 11) waren getuige van de ruzie en de uiteindelijke steekpartij. Ze sprongen op Reza om te voorkomen dat hij hun moeder zou doodmaken. “Papa pakte mes en maakte bloed op de rug van mama”, heeft het meisje van vijf tegen de politie verteld. Reza R. ging ervandoor maar meldde zich, na uren zwerven door de stad, bij de politie. Sindsdien zit hij vast. In de rechtszaal leek hij bijna schuchter en heel kalm. Via een tolk vertelde hij dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. “De vuistslagen nog wel, maar daarna werd het zwart voor mijn ogen”, vertelde hij.

Foto: SQ Vision