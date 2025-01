Van drugs tot worstenbrood: alle clichés over Brabant in grote theatershow

Brabant? “We zijn het Sicilië van de Lage Landen!”, roept Vlinder de la Brassime (17) uit Eindhoven uit. Samen met Simone Vroemen (19) speelt ze normaal in amateurvoorstellingen. Maar nu even niet. De komende weken toeren de twee langs de grote theaters van onze provincie. Met 32 amateurspelers en zes professionele acteurs stellen ze de clichés over onze provincie aan de kaak.

En natuurlijk gaat het dan over de drugsproblemen. “Onze akkers worden besproeid met grondwater dat is vervuild door het drugsafval dat in ónze beken en sloten wordt geloosd. Het zit in onze aardappels! Dat had Van Gogh toch niet bedoeld toen hij de Aardappeleters schilderde?! Dan had het wel ‘Crackgezin uit Nuenen’ geheten”, roept Vlinder uit.

Om even later met z’n allen ‘We are the world, we are the Brabant’, te zingen, uiteraard op de melodie van de wereldhit van USA For Africa uit 1985. En dat is ook meteen de titel van de voorstelling.

Vlinder en Simone kennen elkaar van het jeugdtheatergezelschap Wildpark uit Eindhoven. Daar kwam een medewerker van het Zuidelijk Toneel en die vroeg of ze mee wilden spelen in een voorstelling over Brabant. ‘Tof, echt heel vet’, vonden ze allebei.