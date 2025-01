Herman van der Zandt en Anna Gimbrère krijgen zoon: 'Allebei smoorverliefd'

Presentator Herman van der Zandt uit Breda en zijn vriendin Anna Gimbrère zijn de trotse ouders geworden van een jongetje. Hun zoontje heet Felix. "Hij doet het heel goed en we zijn allebei smoorverliefd", laat het stel weten op het Instagramkanaal van KRO/NCRV.

De wetenschapsjournalist en presentatrice maakten in oktober vorig jaar in het tv-programma Tijd voor Max bekend dat ze in verwachting was. "Ik ben er een aan het produceren", vertelde ze toen.